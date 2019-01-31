Стена воды: В корпусе «Планета океан» установят уникальную систему пожаротушения

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-31T18:56:31+03:00

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В Калининграде начали остекление корпуса-шара Музея Мирового океана, который строится на берегу Преголи.

- Ничего подобного в России нет. Обычно сферические здания это единое пространство, то есть заходишь внутрь и видишь этот шар изнутри. Наш шар разбит на этажи: семь надземных и два подземных. Центральный зал в 18 метров – это одно единое храмовое пространство, Зал большой волны, - говорит Юлия Осинцева, начальник отдела капительного строительства Музея Мирового океана.

Отдельное внимание музейщики уделят пожарной безопасности здания-шара. Как рассказали в Музее мирового океана, в случае пожара в здании включаются насосы и начинает литься завеса воды длительностью 30 минут.

- Эта стена воды отсекает опасную зону от той, откуда спасают людей. Комплекс инженерных задач достаточно сложный. 3D пол – свои требования пожарной безопасности, негорючие материалы, - заключила Юлия Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU