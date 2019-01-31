2019-01-31T19:45:30+03:00
Общество

Калининградские школьники кормили прохожих хлебом, испеченным по «блокадному рецепту»

Несколько буханок этого хлеба специально для акции испек один из городских хлебозаводов
Иван МАРКОВ
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Прохожие пробуют "блокадный хлеб"Прохожие пробуют "блокадный хлеб"Фото: Facebook
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Калининградские школьники провели акцию «Блокадный хлеб» в честь 75-летия снятия блокады с Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Гурьевского городского округа, придумали мероприятие члены военно-патриотического клуба «Десантник» совместно с отрядом «Искра» васильковской школы.

Специально по этому случаю, как сообщает пресс-служба округа, один из калининградских хлебозаводов испек для школьников несколько буханок по «блокадному» рецепту.

- Ребята вышли на центральную улицу поселка Васильково, заходили в близлежащие магазины, предлагая людям испробовать на вкус кусочек блокадного хлеба, - пишет пресс-служба. - Откликались все, отдавая дань многолетнему горькому подвигу ленинградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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