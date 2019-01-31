Калининградские школьники кормили прохожих хлебом, испеченным по «блокадному рецепту»
Калининградские школьники провели акцию «Блокадный хлеб» в честь 75-летия снятия блокады с Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Гурьевского городского округа, придумали мероприятие члены военно-патриотического клуба «Десантник» совместно с отрядом «Искра» васильковской школы.
Специально по этому случаю, как сообщает пресс-служба округа, один из калининградских хлебозаводов испек для школьников несколько буханок по «блокадному» рецепту.
- Ребята вышли на центральную улицу поселка Васильково, заходили в близлежащие магазины, предлагая людям испробовать на вкус кусочек блокадного хлеба, - пишет пресс-служба. - Откликались все, отдавая дань многолетнему горькому подвигу ленинградцев.
ИСТОЧНИК KP.RU