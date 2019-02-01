Светлана Сивкова – о строительстве ТЦ у Эстакадного моста: Мы по-прежнему живем проектами точечной застройки

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-01T10:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова выразила сомнения по поводу красоты будущего торгового центра у Эстакадного моста напротив Биржи. Она сомневается, что здание впишется в имеющуюся застройку, и будет сочетаться с тем, что в будущем появится на набережной.

- Строить или как минимум проектировать, надо в комплексе. Боюсь, что этот торговый центр никак не связан с теми другими объектами, которые должны пойти по набережной. Мы должны жить во время, когда должны рассматривать проект территории, а не проект здания! А мы по-прежнему живем проектами точечной застройки, - говорит Светлана Сивкова. - Появится этот торговый центр. Я не знаю, может, он хороший. Но он как-то связан с тем, что будет на набережной? Боюсь, что нет. И тогда это плохо.

Свтлана Сивкова.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

По мнению Сивковой стоит делать проект всей набережной Преголи в этом месте и тогда станет понятно, «хорошо это или плохо».

Кроме того, директор Музея Мирового океана отметила, что территория и виды у музея красивы только потому что левый берег закрывают корабли. Она недовольна и тем, как выглядят соседние с музеем жилые многоэтажки. Их, кстати, в этом год мэрия планировала привести в порядок хотя бы внешне.

- У нас своя аура. Когда «Витязь» однажды убрали в док, мы испугались. Потому что увидели, как стало, нам стало страшно неуютно. На том берегу завыли собаки. Кто-то жил другой жизнью и эта жизнь вторглась в нашу… Оказывается это красивые корабли создают определенную ауру.

ИСТОЧНИК KP.RU