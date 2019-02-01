На ремонт судна «Витязь», которому исполнится 80 лет, выделят около 60 млн рублей
В этом году научно-исследовательскому судну «Витязь» исполняется 80 лет. Запланированы торжественные мероприятия, после которых кораблю отправят в док на масштабный ремонт. Об этом рассказал главный специалист по флоту Музея Мирового океана Алексей Шуткин.
- Перед докованием судно надо «разоружить» экспозиции, а это огромная работа. В доке пыль, грязь, пескоструйные работы, покраска, - все это может повредить экспонатам. Их требуется все убрать, - говорит Алексей Шуткин. – Доковые работы направлены на сохранение корпуса судна: зачистка, освидетельствование на толщину металла, проверка всех систем, покраска. Сумма – порядка 50-60 миллионов рублей.
Ремонт займет около месяца, начнется он ориентировочно в конце сентября. Предыдущее докование «Витязь» прошел в 2007 году, плюс были водолазные осмотры.
ИСТОЧНИК KP.RU