В Калининграде около стадиона уберут часть дорог для строительства музейного комплекса
На острове Октябрьский демонтируют часть улично-дорожной сети для строительства музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Как сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, демонтируют участок протяженностью 760 метров, так как в границы участков, где проходит дорога, попадают объекты музейного комплекса.
- На территории за стадионом разместятся образовательный центр и жилье для преподавателей. Это большой инвестиционный проект, - отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
Новый участок дороги будет построен за счет инвестора строительства музейного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU