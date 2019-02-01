2019-02-01T11:04:48+03:00
Общество

В Калининграде около стадиона уберут часть дорог для строительства музейного комплекса

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На острове Октябрьский демонтируют часть улично-дорожной сети для строительства музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Как сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, демонтируют участок протяженностью 760 метров, так как в границы участков, где проходит дорога, попадают объекты музейного комплекса.

- На территории за стадионом разместятся образовательный центр и жилье для преподавателей. Это большой инвестиционный проект, - отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Новый участок дороги будет построен за счет инвестора строительства музейного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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