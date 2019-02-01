Калининградца будут судить за лжесвидетельство

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-01T11:24:46+03:00

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Летом 2017-го некий 30-лений житель Краснознаменского района решил помочь если не делом, то словом, своим двум приятелям, которых обвиняли в избиении лесничего. И выступил свидетелем сначала в ходе предварительного следствия, а затем и в суде – уже свидетелем защиты, утверждая, что подсудимые и пальцем потерпевшего не трогали.

Однако Краснознаменский районный суд придерживался противоположной версии и признал обоих обвиняемых виновными в инкриминируемом им преступлении. После чего правоохранительные органы вплотную занялись уже лжесвидетелем. Надо сказать, мужик держался до последнего, отчаянно защищая теперь уже собственную свободу. Тем не менее, Советский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР на днях завершил расследование уголовного дела и направил материалы в суд – краснознаменцу грозит арест на срок до трех месяцев.

- Стоит разъяснить населению, что статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний, в том числе свидетеля и потерпевшего, - прокомментировала ситуацию официальный представитель областного УСКР Наталья Гацко. - Вместе с тем, в соответствии с примечанием к указанной статье, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно на стадии предварительного следствия или в суде до вынесения приговора заявили о ложности данных ими показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU