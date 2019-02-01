В Калининграде детсад оштрафовали за «высокую заселенность» тараканами
В Калининграде детский сад и оштрафовали за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Родители, чьи дети посещают детсад №101 на улице Пролетарской, пожаловались на тараканов в помещениях. Сотрудники Роспотребнадзора провели обследование, в ходе которого была выявлена высокая заселенность тараканами помещений.
- Дезинсекционная обработка помещений проводилась специализированной организацией, но для обеспечения должного эффекта необходимо было провести дополнительные санитарно-технические, санитарно-гигиенические мероприятия, что своевременно сделано не было, - заявили в Роспотребнадзоре.
Также к административной ответственности привлекли заведующую детским учреждением.
ИСТОЧНИК KP.RU