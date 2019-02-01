Калининградец угрожал зарезать бывшего начальника
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего убить бывшего начальника. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в переулке Свободном. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение, что мужчине угрожают физической расправой.
Прибывшие на место сотрудники охраны установили, что угрозы в адрес калининградца поступили от его бывшего сотрудника.
- Подозреваемый обещал знакомому, что расправится с ним, демонстративно размахивая ножом, если тот не выплатит ему долг за проделанную работу, - сообщили в Росгвардии.
Злоумышленник задержали и доставил в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU