2019-02-01T11:36:43+03:00
Общество

Калининградец угрожал зарезать бывшего начальника

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего убить бывшего начальника. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в переулке Свободном. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение, что мужчине угрожают физической расправой.

Прибывшие на место сотрудники охраны установили, что угрозы в адрес калининградца поступили от его бывшего сотрудника.

- Подозреваемый обещал знакомому, что расправится с ним, демонстративно размахивая ножом, если тот не выплатит ему долг за проделанную работу, - сообщили в Росгвардии.

Злоумышленник задержали и доставил в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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