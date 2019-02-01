СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-01T12:08:27+03:00

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В Калининграде задержали аферистов, распространявших фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Операцию по задержанию шестерых мужчин провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при участии Росгвардии. В ходе обысков были изъяты 100 фальшивых банкнот по 500 рублей.

- Поддельные купюры отличались низким качеством изготовления, однако их принимали к оплате работники небольших магазинов, кондитерских, аптек и автозаправочных станций, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение по 15 эпизодам противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/689455" frameborder="0"></iframe> В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU