В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков
В Калининграде задержали аферистов, распространявших фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Операцию по задержанию шестерых мужчин провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при участии Росгвардии. В ходе обысков были изъяты 100 фальшивых банкнот по 500 рублей.
- Поддельные купюры отличались низким качеством изготовления, однако их принимали к оплате работники небольших магазинов, кондитерских, аптек и автозаправочных станций, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанным предъявлено обвинение по 15 эпизодам противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается.
В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU