2019-02-01T12:08:27+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде задержали аферистов, распространявших фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Операцию по задержанию шестерых мужчин провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при участии Росгвардии. В ходе обысков были изъяты 100 фальшивых банкнот по 500 рублей.

- Поддельные купюры отличались низким качеством изготовления, однако их принимали к оплате работники небольших магазинов, кондитерских, аптек и автозаправочных станций, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение по 15 эпизодам противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается.

В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Балтийска предупреждают о перебоях с водоснабжением на пяти улицах
В Калининграде полиция объявила в розыск 15-летнего подростка
В Калининграде эксперты выявят предрасположенность детей к занятию определенным видам спорта
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 14-ти улицах
Калининградец угрожал зарезать бывшего начальника
В Калининграде детсад оштрафовали за «высокую заселенность» тараканами
Калининградца будут судить за лжесвидетельство
В Калининграде пенсионер выпал из автобуса и получил травмы
В Калининграде около стадиона уберут часть дорог для строительства музейного комплекса
На ремонт судна «Витязь», которому исполнится 80 лет, выделят около 60 млн рублей
Светлана Сивкова – о строительстве ТЦ у Эстакадного моста: Мы по-прежнему живем проектами точечной застройки
Пожарные спасли человека на территории водомоторного клуба «Дельфин»