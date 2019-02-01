2019-02-01T12:08:16+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на 14-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу в Калининграде в течение дня не будет электричества на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электроснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Запорожская 1-7, 8-10, 12, ул. Дзержинского 51а, ул. Днепропетровская 5, 12-16, г/о «Запорожец», вмк «ВМК-Нептун», Ленинский пр. 42б, 44-50, 52-58, ул. Серпуховская 3-9, 11-21;

С13.30 до 18.00 света не будет на ул. Менделеева 63, 86, 91, 95а, 97, 99, 99а, ул. Бассейная 55, ул. Мишина 76 (частный д/с), 85, 99а, 123, 123а, ул. Катина 16а-б, 33-33а, 37-41, 42, 64, ул. Столярная 1-21, 2-12, 25-33, 37, пер. Бассейный, пер. Менделеева 43, пер. Мишина 21, пер. Столярный 2, г/о «Энергия», с/т «Весна», с/т «Зарница», с/т «Лето», снт «Золотой ранет», Ленинский пр. 42б, 44-50, 52-58, 60-62, 64-66, ул. Серпуховская 23-27, 29 (д/с № 104).

ИСТОЧНИК KP.RU

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