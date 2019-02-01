2019-02-01T12:15:16+03:00
Спорт

В Калининграде эксперты выявят предрасположенность детей к занятию определенным видам спорта

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области стартовал проект по отбору одаренных детей с определением их спортивной направленности. Записать своих детей на бесплатное тестирование по определению предрасположенности к занятию определённым видом спорта можно с 1 февраля, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального министерства спорта.

Проверка проводится на программно-аппаратном комплексе отечественного производства, который дает комплексную скрининговую оценку психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма детей.

- Пройти тестирование могут дети в возрасте от 6 до 12 лет. Одновременно проверка проводится для двоих человек. Исследование проходит с помощью различных аппаратов в течение полутора часов, и ещё полчаса сотрудник беседует с родителями. После разносторонней проверки, включающей 50 показателей, будут выданы рекомендации по спортивной направленности к занятиям от трёх до пяти видами спорта из более, чем 70 возможных вариантов, - сообщили в министерстве спорта.

Записаться на тестирование можно здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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