В Калининграде полиция объявила в розыск 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-01T12:19:32+03:00

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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 15-летнего Станислава Доброхотова. 24 января подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стрижен.

Был одет: куртка болотного цвета, кроссовки серо-чёрные, чёрные спортивные штаны, рюкзак серо-чёрного цвета с надписью «найк» или «адидас».

Если вам что-либо известно о местонахождении Доброхотава Станислава, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-569 (ПДН), 8 (4012) 554-502 (дежурная часть), или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU