2019-02-01T12:19:32+03:00
Общество

В Калининграде полиция объявила в розыск 15-летнего подростка

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 15-летнего Станислава Доброхотова. 24 января подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стрижен.

Был одет: куртка болотного цвета, кроссовки серо-чёрные, чёрные спортивные штаны, рюкзак серо-чёрного цвета с надписью «найк» или «адидас».

Если вам что-либо известно о местонахождении Доброхотава Станислава, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-569 (ПДН), 8 (4012) 554-502 (дежурная часть), или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Балтийска предупреждают о перебоях с водоснабжением на пяти улицах
В Калининграде эксперты выявят предрасположенность детей к занятию определенным видам спорта
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 14-ти улицах
В Калининграде полицейские задержали группу фальшивомонетчиков
Калининградец угрожал зарезать бывшего начальника
В Калининграде детсад оштрафовали за «высокую заселенность» тараканами
Калининградца будут судить за лжесвидетельство
В Калининграде пенсионер выпал из автобуса и получил травмы
В Калининграде около стадиона уберут часть дорог для строительства музейного комплекса
На ремонт судна «Витязь», которому исполнится 80 лет, выделят около 60 млн рублей
Светлана Сивкова – о строительстве ТЦ у Эстакадного моста: Мы по-прежнему живем проектами точечной застройки
Пожарные спасли человека на территории водомоторного клуба «Дельфин»