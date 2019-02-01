Власти Балтийска предупреждают о перебоях с водоснабжением на пяти улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске в пятницу, 1 февраля, возможны перебои с водоснабжением на пяти улицах. Об этом сообщается на официальной странице администрации Балтийска в «Вконтакте».
- В подвале дома 4 на ул.Московской ( управляющая компания «БалтДом») обнаружена утечка на водоводе. Аварийные работы будут проводиться ориентировочно в течение 2-3 часов, - говорится в сообщении адмиинстрации.
В это время возможны перебои с водоснабжением в домах на улицах Сенявина, Московской, Балтийской, Ленинградской, в детском саду на ул. Пионерской.
ИСТОЧНИК KP.RU