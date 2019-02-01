В 2018 году в Калининградской области за получение взяток осудили троих таможенников

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-01T12:43:18+03:00

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В 2018 году Служба по противодействию коррупции областной таможни инициировала возбуждение 48 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности. Об этом сообащет пресс-служба таможни.

- Из них 42 уголовных дела возбуждено по фактам взяточничества: 9 - по фактам получения взятки в отношении 3-х должностных лиц таможни, 33 - по фактам дачи взятки в отношении недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, - сообщили в пресс-службе областной таможни.

Ряд уголовных дел уже закончились обвинительными приговорами. Так, были осуждены пять взяткодателей, а также три недобросовестных сотрудника таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU