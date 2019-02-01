2019-02-01T13:31:21+03:00
Общество

В Неманском районе таксисты работали без прохождения предрейсовых медосмотров

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Неманском районе перевозчики нарушали требования законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок легковым такси. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, водители такси, работающие в ИП Яковлева М.Ф. выходили на работы без прохождения медосвидетельствования и предрейсовых медосмотров.

В результате на водителей и предпринимателя составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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