В Неманском районе таксисты работали без прохождения предрейсовых медосмотров
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Неманском районе перевозчики нарушали требования законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок легковым такси. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В частности, водители такси, работающие в ИП Яковлева М.Ф. выходили на работы без прохождения медосвидетельствования и предрейсовых медосмотров.
В результате на водителей и предпринимателя составили административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU