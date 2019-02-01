В Зеленоградске мошенник сдал на металлолом чужой автомобиль
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Зеленоградске задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
29-летний горожанин рассказал полицейским, что договорился о продаже своего автомобиля с малоизвестным мужчиной за 25 тысяч рублей. Он передал ему ключи, но спустя неделю денег так и не получил.
Полицейские разыскали покупателя, который признал, что и не планировал отдавать деньги, а машину уже сдал на металлолом.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а это до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU