Калининградец расплатился с подростком за телефон купюрами «банка приколов»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-01T13:46:05+03:00

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В полицию Калининграда пришла 34-летняя женщина, которая сообщила, что ее 12-летний сын стал жертвой мошенника.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, на улице Белибейской к подростку подошел мужчина и предложил продать телефон за 6 тысяч рублей. злоумышленник забрал гаджет и отдал парню шесть купюр по 1000 рублей. Когда подросток понял, что это купюры «банка приколов», злоумышленник уже скрылся.

Полицейские опросили очевидцев и задержали «покупателя» - неоднократно судимого 22-летнего калининградца. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU