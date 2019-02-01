Власти призывают калининградцев проголосовать за названия скверов на Сельме

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-01T13:54:28+03:00

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В Калининграде стартовал второй этап по выбору названий для скверов на Сельме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Две зеленые зоны находятся пересечении улиц Елизаветинской – Согласия – Панина недалеко от СК «Янтарный

- Если их облагородить, поставить лавочки, сделать красивое освещение, то скверы точно будут востребованы жителями микрорайона. Пока у этих зеленых островков нет названий. И члены топонимической комиссии решили привлечь к поиску интересных и благозвучных наименований для новых скверов горожан. Имеющийся опыт проведения подобных опросов общественного мнения доказал свою результативность, - сообщили в пресс-службе мэрии

На первом этапе опроса, который проводился осенью 2018 года, жители Калининграда сами предлагали названия скверам. По результатам изучения общественного мнения наибольшее число голосов по Скверу набрали следующие наименования:

- «Сквер Елизаветинский»;

- «Сквер Волейбольный»;

- «Сквер Янтарный».

По Скверу 2 в лидерах следующие названия:

- «Сквер Велосипедный»;

- «Сквер Согласия»;

- «Сквер Янтарный».

На 2-м этапе опроса горожанам предлагается отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты из предложенных трех для каждого из скверов.

Проголосовать за понравившееся название можно на главной странице сайта администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU