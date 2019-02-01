2019-02-01T14:12:30+03:00
Происшествия

В Калининграде подросток продал свой мобильник за шесть тысяч рублей «Банка приколов»

Коммерческая сделка состоялась на улице, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов покупатель задержан
Игорь ОРЕХОВ
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Когда шапочный знакомый предложил 12-летнему (на это стоит обратить особое внимание) жителю Калининграда купить у него мобильник за шесть тысяч рублей, тинейджер не колебался ни секунды. Дитя своего времени – он рассчитывал совершить выгодную сделку с дальнейшей возможностью приобрести гораздо более лучший гаджет. Поэтому коммерческая сделка, проходившая прямо на улице Белибейской, завершилась быстро: наличные в обмен на аппарат.

Правда, вручив купюры, покупатель что-то очень уж быстро смысля, и юный продавец, внимательнее посмотрев на банкноты понял, почему. Все «тысячные» бумажки оказались из «Банка приколов». В полицию заявление писала уже мамаша предприимчивого подростка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Ленинградского ОМВД установили личность и задержали 22-летнего мошенника. Который, кстати, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Поэтому перспектива отбыть еще пару лет за решеткой его, откровенно говоря, мало пугает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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