2019-02-01T14:16:30+03:00
Общество

В Багратионовском районе у водителя изъяли свыше 160 польских продуктов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

Житель Калининградской области лишился купленных в Польше продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Накануне в Багратионовском районе сотрудники полиции и Россельхознадзора остановили легковой автомобиль. Водитель перевозил 161,5 кг польской мясной и молочной продукции, которая запрещена к ввозу на территорию России.

В результате продукты были изъяты и уничтожены.

Также в течение недели в регионе прошло несколько рейдов в местах торговли «санкционкой». Было изъято 11 кг готовой мясной и почти 6 кг молочной продукции, добавили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске объявили конкурс на лучший рисунок и фотографию кота
В Краснознаменске страховой агент получила два года условно за хищение 330 тысяч рублей
В Калининграде пройдет фестиваль кино о любви
На восстановление разрушенного променада в Светлогорске выделили 1,1 млн рублей
В приюте для животных умер один из семи лебедей, спасенных в Пятидороном
Суд обязал администрацию Славска отремонтировать дороги в двух поселках
В Калининграде приставы арестовали принадлежащие должнику 57 тысяч стеклянных бутылок
В Калининградской области к 2024 г. должны ликвидировать 55 тысяч кв. м. аварийного жилья
В новую школу на ул. Аксакова в Калининграде уже поступило 219 заявок в первые классы
В Нестерове прокуратура заставила больницу выделить ребенку льготные лекарства
Внедрение электронных билетов в Калининграде начнется во втором полугодии
В Гусеве отремонтируют центральную площадь за 135 млн рублей