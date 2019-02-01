В Багратионовском районе у водителя изъяли свыше 160 польских продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
Житель Калининградской области лишился купленных в Польше продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Накануне в Багратионовском районе сотрудники полиции и Россельхознадзора остановили легковой автомобиль. Водитель перевозил 161,5 кг польской мясной и молочной продукции, которая запрещена к ввозу на территорию России.
В результате продукты были изъяты и уничтожены.
Также в течение недели в регионе прошло несколько рейдов в местах торговли «санкционкой». Было изъято 11 кг готовой мясной и почти 6 кг молочной продукции, добавили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU