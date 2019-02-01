В Гусеве отремонтируют центральную площадь за 135 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-01T14:58:23+03:00

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Администрация Гусева объявила аукцион по выбору подрядчика для реконструкции центральной площади. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

На реконструкцию центральной части города выделено 135 млн рублей.

На первом этапе планируется привести в порядок кольцевое пересечение, а также участки улицы Победы, Правобережной и проспекта Ленина с выносом инженерных сетей.

Работы должны быть проведены до 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU