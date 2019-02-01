Внедрение электронных билетов в Калининграде начнется во втором полугодии

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-01T15:11:11+03:00

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Внедрение электронных билетов на проезд в общественном транспорте Калининграда начнется во втором полугодии 2019 года. Об этом сообщается на странице мэрии города в «Фейсбук».

- Сейчас в дорожно-транспортном управлении мэрии идут последние согласования технической документации, и скоро мы объявим конкурс. Нужны будут валидаторы стационарные и мобильные, серверы, софт и т.п., - сообщили в мэрии.

Оператором городских перевозок станет муниципальное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок».

- Пассажирам новая система оплаты даст несомненные удобства, рассчитаться за проезд можно будет наличными, или по безналу, в том числе и бесконтактными способами. В терминалы оплаты встроят принтер, который тут же распечатает билет. Те, кто не пожелает использовать для оплаты свою банковскую карту сможет купить отдельную транспортную карту, прошитую специальной программой. Сделать это можно будет в одной из точек, их будет около ста, агентской сети, там же ее можно будет и пополнить онлайн через личный кабинет, - сообщили в мэрии Калининграда.

Что касается льготников, они получат свои карты в МФЦ, куда им вначале нужно будет прийти, чтобы сфотографироваться и написать заявление, так как их карты будут персонифицированы. Школьники получат карты по месту учёбы, сейчас этот вопрос прорабатывается, добавили мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU