В Нестерове прокуратура заставила больницу выделить ребенку льготные лекарства

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-01T15:29:51+03:00

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После вмешательства прокуратуры ребенку из Нестерова выделили льготные лекарства. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

С жалобой на отсутствие положенных по закону лекарств жительница Нестерова рассказала в ходе личного приема прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина.

В ходе проверки выяснилось, что в больнице были сведения, какие и сколько лекарств нужны ребенку, однако медучреждение не направило заявку на препарат в Министерство здравоохранения. В результате родители ребенка были вынуждены несколько месяцев покупать лекарство за свой счет.

После вмешательства прокуратуры девочке «незамедлительно» выделили лекарство, более того, была проведена закупка средства для обеспечения несовершеннолетней в 2019 году, препарат уже поступил на склад.

ИСТОЧНИК KP.RU