В Нестерове прокуратура заставила больницу выделить ребенку льготные лекарства
После вмешательства прокуратуры ребенку из Нестерова выделили льготные лекарства. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
С жалобой на отсутствие положенных по закону лекарств жительница Нестерова рассказала в ходе личного приема прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина.
В ходе проверки выяснилось, что в больнице были сведения, какие и сколько лекарств нужны ребенку, однако медучреждение не направило заявку на препарат в Министерство здравоохранения. В результате родители ребенка были вынуждены несколько месяцев покупать лекарство за свой счет.
После вмешательства прокуратуры девочке «незамедлительно» выделили лекарство, более того, была проведена закупка средства для обеспечения несовершеннолетней в 2019 году, препарат уже поступил на склад.
ИСТОЧНИК KP.RU