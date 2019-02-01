2019-02-01T15:38:53+03:00
Общество

В новую школу на ул. Аксакова в Калининграде уже поступило 219 заявок в первые классы

Виктор Сергеев
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В строящуюся школу на улице Аксакова в Калининграде «уже сейчас полным ходом идет набор учащихся». Об этом сообщил председатель Горсовета Калининграда Андрей Кропоткин на своей странице в «Фейсбук». Школу введут в строй в мае этого года, 1 сентября в ней уже начнутся занятия.

- Поступило 219 заявок в первый класс. Параллельно с этим идёт рассмотрение резюме педагогов, - написал Кропоткин.

Новая школа на ул. Аксакова на 1700 мест станет самой большой в регионе. Учебное учреждение строится по федеральной целевой программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Это второй объект в рамках этой программы после гимназии в Гурьевске.

- Это школа будущего - по проекту в здании расположатся кабинеты с лабораториями, пищеблок, актовые залы, библиотека, конференц-зал, медицинский блок, три спортзала и два бассейна, тренажерный зал и стрелковый тир. Кроме того, планируется создать зимний сад, медиацентр, зал хореографии. Особое внимание уделяется организации пространства для дополнительного образования, - добавил Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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