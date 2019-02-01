2019-02-01T15:55:51+03:00
Общество

В Калининградской области к 2024 г. должны ликвидировать 55 тысяч кв. м. аварийного жилья

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства окажет содействие Калининградской области в переселении граждан из аварийного жилья. Об этом заявил гендиректор фонда Константин Цицин на встрече с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- С 2019 года начал работать федеральный проект по расселению аварийного жилья. В ближайшее время будут доведены средства, чтобы субъекты Российской Федерации могли начать работу в этом направлении. С задачей, которая стоит перед Калининградской областью, – до 2024 года ликвидировать более 55 тысячи квадратных метров аварийного жилья, уверен, регион справится, - отметил Константин Цицин.

По словам Алихинова, в регионе уже сформированы основные программные мероприятия.

- Областное правительство приложит все усилия для достижения намеченных показателей в работе с данным федеральным проектом, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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