В Калининграде приставы арестовали принадлежащие должнику 57 тысяч стеклянных бутылок

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-01T16:14:18+03:00

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В Калининграде приставы арестовали имущество компании, занимающейся производством алкоголя. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компания задолжала более 1,5 млрд рублей, и, несмотря на неоднократные предупреждения, и оплатила долг. Тогда приставы арестовали принадлежащие должнику 57 тыс. стеклянных бутылок. Предварительная стоимость арестованного имущества составила более 285 тыс. рублей.

- У предприятия-должника остается возможность оплатить задолженность в 10-дневный срок. В противном случае его арестованное имущество будет выставлено на торги и продано, а полученные деньги направлены в счет погашения задолженности, - заявили в пресс-службе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU