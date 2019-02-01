Суд обязал администрацию Славска отремонтировать дороги в двух поселках
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрацию Славского городского округа обязали отремонтировать дороги в двух поселках. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Прокурорская проверка выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в поселках Советское и Большаково. На улицах Зеленой и Привокзальной повреждено дорожное покрытие, просели края проезжей части и нет освещения. Все это влияет на безопасность движения, поэтому прокурор района подал иск к местной администрации.
Суд согласился с прокурором и обязал администрацию Славска в течение 8 месяцев отремонтировать дороги в поселках.
ИСТОЧНИК KP.RU