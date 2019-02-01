В приюте для животных умер один из семи лебедей, спасенных в Пятидороном

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-01T16:47:11+03:00

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В калининградском приюте-передержке «Клюквенное» внезапно умер один из белых лебедей, спасенных 29 января в районе поселка Пятидорожное. Сообщение об этом появилось в группе приюта в «Вконтакте».

«Лебедь был слабый, но пару шагов пройти мог. Когда кастрюлю с едой поставили около него, он опустил голову и начал есть. Волонтер повернулась в сторону, чтобы поставить вторую кастрюлю с едой, а когда обернулась, голова лебедя была полностью утоплена в еде в кастрюле. Подняв за шею голову птицы, обнаружили, что лебедь мертв», - рассказали в приюте.

О причинах гибели белого лебедя остается только догадываться.

- Птица держалась, сколько могла. Вроде бы и в тепло попала, и корм есть, а силы кончились. Скорее всего, сердце остановилось. Очень жалко лебедушку, тем более, что накануне она, как и все остальные, очень хорошо ела. Пыталась активничать, хотя еле-еле держалась на ножках. Но вот такая беда. Если честно, для меня это был шок. – рассказала руководитель приюта «Клюквенное».

При этом она отметила, что остальные шесть спасенных в Пятидорожном лебедей заметно окрепли. Особенно серые – они «как тараканчики егозят».

ИСТОЧНИК KP.RU