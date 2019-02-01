2019-02-01T17:09:47+03:00
Общество

На восстановление разрушенного променада в Светлогорске выделили 1,1 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: svetlogorsk39.ru
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Региональное правительство выделило 1 млн 120 тысяч на восстановление разрушенного променада в Светлогорске. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

Деньги нашли в резервном фонде правительства области, их направят «Балтберегозащите» для ликвидации последствий стихийного бедствия, а также на разработку проектной и рабочей документации на проведение аварийно-восстановительных работ.

Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января. Специалисты предприятия "Балтберегозащита" зафиксировали разрушения эстакадной части набережной на протяжении 36,5 метра, а также повреждения на протяжении 165 метра. Восстановительные работы на променаде пока не начались. Деньги на это будут выделены из резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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