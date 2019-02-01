В Калининграде пройдет фестиваль кино о любви

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-01T17:15:18+03:00

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В Калининграде в кинотеатре «Заря» готовятся к проведению фестиваля кино о любви. Об этом сообщил на своей странице в Facebook арт-директор «Зари» Артем Рыжков.

«К Дню Святого Валентина мы традиционно делаем фестиваль фильмов о любви. На этот раз назвали его "Мурашки". Потому что мурашки точнее всего на уровне кожи говорят о том, что такое любовь», - написал Рыжков.

В рамках фестиваля с 14 оп 28 февраля покажут больше десятка новых кинолент из германии, Франции, Аргентины, США, Голландии. Многие фильмы созданы в соместном производстве.

Зрители увидят такие фильмы как «Романтики 303»,

«Ничего себе каникулы», «Ангел», «Девочка», «Ван Гог: На пороге вечности» и другие. Будет показана также американская кинолента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли, которой пророчат много «Оскаров».

ИСТОЧНИК KP.RU