В Калининграде пройдет фестиваль кино о любви
В Калининграде в кинотеатре «Заря» готовятся к проведению фестиваля кино о любви. Об этом сообщил на своей странице в Facebook арт-директор «Зари» Артем Рыжков.
«К Дню Святого Валентина мы традиционно делаем фестиваль фильмов о любви. На этот раз назвали его "Мурашки". Потому что мурашки точнее всего на уровне кожи говорят о том, что такое любовь», - написал Рыжков.
В рамках фестиваля с 14 оп 28 февраля покажут больше десятка новых кинолент из германии, Франции, Аргентины, США, Голландии. Многие фильмы созданы в соместном производстве.
Зрители увидят такие фильмы как «Романтики 303»,
«Ничего себе каникулы», «Ангел», «Девочка», «Ван Гог: На пороге вечности» и другие. Будет показана также американская кинолента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли, которой пророчат много «Оскаров».
ИСТОЧНИК KP.RU