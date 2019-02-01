2019-02-01T17:48:18+03:00
Общество

В Краснознаменске страховой агент получила два года условно за хищение 330 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Краснознаменском районе осудили страхового агента, которая присвоила крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В течение почти двух лет женщина исправно оформляла страховые полисы, принимала от клиентов деньги и составляла отчеты, однако копии бланков и, главное, деньги в бухгалтерию сдавать забывала. Таким образом злоумышленница разбогатела на 331,3 тыс рублей.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил ее двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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