В Зеленоградске объявили конкурс на лучший рисунок и фотографию кота
В рамках предстоящего традиционного праздника «День рождения Зеленоградского кота» проведут творческий конкурс, итоги которого подведут 2 марта на площади «Роза ветров» в Зеленоградске.
Как сообщают организаторы, от конкурсантов принимаются фотографии, рисунки и поделки.
Так, известны номинации: фото «Кошки на прогулке», рисунок «Портрет кота», «Лучшая поделка», стихотворение «Ода коту».
К работам предъявляют особые требования. Так, например, фотоработы принимаются на бумажном и электронном носителях. Фотографии должны быть качественные, размером не менее А4 и А3, размытые изображения приниматься не будут.
Все творческие работы ждут подписанными с обратной стороны только с заявкой по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина, д.1, в срок до 25 февраля.
Отдельно, непосредственно в праздник, 2 марта, пройдет конкур на лучший кошачий костюм и кошачий грим.
ИСТОЧНИК KP.RU