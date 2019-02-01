2019-02-01T17:54:48+03:00
Звезды

В Зеленоградске объявили конкурс на лучший рисунок и фотографию кота

Итоги творческого соревнования подведут 2 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В рамках предстоящего традиционного праздника «День рождения Зеленоградского кота» проведут творческий конкурс, итоги которого подведут 2 марта на площади «Роза ветров» в Зеленоградске.

Как сообщают организаторы, от конкурсантов принимаются фотографии, рисунки и поделки.

Так, известны номинации: фото «Кошки на прогулке», рисунок «Портрет кота», «Лучшая поделка», стихотворение «Ода коту».

К работам предъявляют особые требования. Так, например, фотоработы принимаются на бумажном и электронном носителях. Фотографии должны быть качественные, размером не менее А4 и А3, размытые изображения приниматься не будут.

Все творческие работы ждут подписанными с обратной стороны только с заявкой по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина, д.1, в срок до 25 февраля.

Отдельно, непосредственно в праздник, 2 марта, пройдет конкур на лучший кошачий костюм и кошачий грим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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