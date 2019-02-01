Мэрия Калининграда: Школу на Аксакова строят с «некритичным» отставанием от графика

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-01T18:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по строительству новой школы на 1700 мест на улице Аксакова в Калининграде должны завершиться через два месяца, однако к апрелю строители с объекта не уйдут, рассказал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин в ходе выездного совещания.

- В конце года было недостаточное количество строителей на объекте – 110-120 человек, на сегодняшний день их около 150. Это одна из причин, по которой работы ведутся с отставанием от утвержденного графика, но оно не критичное, - сказал Крупин, добавив, что работы должны были завершиться 23 марта.

- Полагаю, что подрядчик завершит их в начале мая. С учетом того, что в феврале начинаются конкурсные процедуры по закупке оборудования, а на май мы планируем его поставку, к концу мая – началу июня поставленные задачи выполним: у нас и физически объект будет закончен, и поставка оборудования будет завершена. Мы будем готовы к вводу объекта в эксплуатацию, - заявил председатель комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU