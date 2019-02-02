2019-02-02T12:07:57+03:00
Общество

На Голубых озерах обнаружили мертвого лебедя

По словам очевидцев рядом плавают молодые птицы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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На Голубых озерах в Калининграде обнаружили мертвого белого лебедя – взрослая птица лежит без движения в воде. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцстетях.

«На Голубых озерах в проталине увидели погибшего лебедя. Он так и лежит в воде, а рядом четыре подростка. Второго родителя не было», - написали очевидцы и выложили фото погибшей птицы.

Напомним, еще одна печальная новость о гибели птицы пришла вчера из самого приюта «Клюквенное», который спасает диких животных. Там внезапно умер один из белых лебедей, спасенных 29 января в районе поселка Пятидорожное.

Сообщалось, что лебедь был слаб.

- Птица держалась, сколько могла, - сказала руководитель приюта «Клюквенное».

При этом она отметила, что остальные шесть спасенных в Пятидорожном лебедей заметно окрепли. Особенно серые – они «как тараканчики егозят».

ИСТОЧНИК KP.RU

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