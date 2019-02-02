2019-02-02T12:19:29+03:00
Происшествия

В Калининграде на проспекте Мира ночью произошло тройное ДТП

По предварительной информации, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на перекрестке проспекта Мира и улицы Кутузова в ночь на субботу 2 февраля случилось тройное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в сети «ВКонтакте».

Авария случилась около часа ночи 2 февраля. В ДТП пострадали автомобили «Шкода», «КИА» и «Рено Логан». Одну из иномарок в результате столкновения отбросило к тротуару. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, ночью из-за аварии проезд был перекрыт, автомобилистам предлагали ехать в объезд по улице Кутузова или Офицерской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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