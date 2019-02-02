2019-02-02T15:42:52+03:00
Общество

В Калининградской области с 20 января не могут найти 16-летнего подростка из Немана

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве
Александр КАТЕРУША
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Илья Ващенко.Илья Ващенко.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининградской области продолжается поиск 16-летнего Ильи Ващенко, который еще 20 января ушел из дома по улице Свердлова в городе Немане До настоящее времени его место нахождения не установлено.

Ранее следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Приметы парня: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, носит длинную челку.

Был одет: черная утепленная удлиненная куртка, свитер черного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета с красными вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильи Ващенко, просим сообщить об этом по телефонам Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области: 8 (40161) 3-82-00 или 8 (40161) 3-83-23, 8 921 617 44 80, по телефону доверия следственного управления 8(4012) 305-765 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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