В Калининграде задержали группу фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-02T16:05:05+03:00

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Шесть человек, которых подозревают в изготовлении фальшивых денег, задержали в Калининградской области сотрудники СОБР и полиции. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты 100 фальшивых денежных купюр номиналом 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, поддельные купюры отличались низким качеством изготовления, однако их принимали к оплате работники небольших магазинов, кондитерских, аптек и АЗС.

В отношении одного из фигурантов – ранее судимого 24-летнего местного жителя – судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные – под домашним арестом, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU