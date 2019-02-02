У променада в Зеленоградске достроят гостиницу
Здание, которое много лет пустовало, наконец, "оживет"
Так будет выглядеть здание.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске стартовали работы по завершению строительства гостиницы на улице Пугачева, на первой линии у моря. Об этом сообщает администрация Зеленоградска. В настоящее время на объекте устанавливаются строительные леса. Застройщик планирует завершить фасадные работы к курортному сезону.
В администрации отметили, что ремонт начался в рамках проведения работ по понуждению застройщиков к завершению строительства недостроенных объектов курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU