У променада в Зеленоградске достроят гостиницу

2 Февр. 19:57 2019-02-02T19:57:21+03:00

Здание, которое много лет пустовало, наконец, "оживет"

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградске стартовали работы по завершению строительства гостиницы на улице Пугачева, на первой линии у моря. Об этом сообщает администрация Зеленоградска. В настоящее время на объекте устанавливаются строительные леса. Застройщик планирует завершить фасадные работы к курортному сезону.

В администрации отметили, что ремонт начался в рамках проведения работ по понуждению застройщиков к завершению строительства недостроенных объектов курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU