2019-02-03T10:29:42+03:00
Происшествия

Уголовник выманил у калининградца 27 500 рублей

Под предлогом получения ценного выигрыша, у пенсионера потребовали сообщить реквизиты своей "кредитки"
Игорь ОРЕХОВ
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В Полесске 60-летнему местному жителю позвонил неизвестный и обрадовал сообщением о выигрыше мобильного телефона.Чтобы получить заветный гаджет, везунчику нужно было лишь сообщить реквизиты своей банковской карты. Обрадованный пенсионер так и сделал, вскоре после чего получив уведомление о снятии со счета 25 700 рублей - собственно, всех сбережений полесчанина.

Задержать преступника смогли сотрудники угрозыска, которые в результате оперативных мероприятий "вычислили" 34-летнего уголовника - тоже из обитателей райцентра. Вору грозит лишение свободы сроком до шести лет. А вот удалось ли вернуть украденные деньги - не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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