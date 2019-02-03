Калининградские врачи приняли участие во всероссийском телемарафоне
Акция в областной клинической больнице была посвящена Всемирному дню борьбы против рака
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Калининградские врачи-онкологи стали участниками всероссийского телемарафона "Мы с тобой!"
Акция, которая прошла в минувшую пятницу в областной клинической больнице, была посвящена Всемирному дню борьбы против рака, ежегодно отмечаемому 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, мероприятие в формате телемоста собрало специалистов из более чем 40 регионов страны. Наряду с калининградцами в нем участвовали врачи из Ярославля, Уфы, Брянска,Хабаровска, Красноярска и других городов Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU