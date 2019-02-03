В правительстве Калининградской области говорили о сотрудничестве с Литвой

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-03T12:08:00+03:00

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На состоявшейся встрече с представителями администраций муниципалитетов министр - руководитель регионального Агенства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова сообщила, что с 1 февраля открыт конккурс по приему конкретных предложений в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Россия - 2014-2020". Он будет проходить до 17 апреля.

Регистрция на информационный семинар для потенциальных зявителей состоится 13 феврля в отеле "Редиссон" на площади Победы в Калининграде. Желающим принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 6 февраля, заполнив специальную электронную форму.

Подробная информция - на сайте правительства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU