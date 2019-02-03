КЖД перечислила больше миллиарда рублей налогов и взносов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-03T14:30:31+03:00

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Калининградская железная дорога подвела итоги работы предприятий магистрали в 2018 году. В общей сложности налогов и взносов было перечислено 1,251 миллиарда рублей, из них 608,7 миллиона – в региональный и местные бюджеты, 642,4 миллиона – во внебюджетные фонды. Как сообщили в пресс-службе КЖД, это на 14,8 процентов превысило сумму социальных отчислений за предыдущий год.

В январе текущего года сумма налогов и страховых взносов, уплаченных предприятиями полигона КЖД, составила 74,8 миллиона рублей – на 8 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом собственно налогов было перечислено 21,2 миллиона - на 8,12 процентов больше, чем в январе 2018 года, а сумма страховых взносов, уплаченных в фонды социального, медицинского страхования и пенсионный фонд, составила 53,6 миллиона рублей (+14 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU