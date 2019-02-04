Во время пожара в садовом обществе в Калининграде обгорел 50-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-04T10:11:09+03:00

Пострадавший был госпитализирован с места ЧП

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В минувшее воскресенье 3 февраля пожар случился в Московском районе города Калининграда. В 17.33 поступило сообщение от очевидцев о том, что в садовом товариществе «Мечта» горит дом.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, одноэтажный деревянный домик с мансардой сгорел полностью.

С места пожара с ожогами был госпитализирован в Центральную городскую больницу 50-летний хозяин дома. Причину пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU