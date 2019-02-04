В Калининграде задержали двух мужчин, которые выносили вещи из чужого дома

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-04T10:17:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде очевидцы стали свидетелями кражи, они заметили, как двое неизвестных проникли в частный дом и выносят оттуда имущество. О чем и было доложено, куда следует.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии, прибывшие на место, по горячим следам задержали злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, мужчины тут же сознались в содеянном.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемых передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU