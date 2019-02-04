В Калининграде задержали двух мужчин, которые выносили вещи из чужого дома
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде очевидцы стали свидетелями кражи, они заметили, как двое неизвестных проникли в частный дом и выносят оттуда имущество. О чем и было доложено, куда следует.
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии, прибывшие на место, по горячим следам задержали злоумышленников.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, мужчины тут же сознались в содеянном.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемых передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU