Двух калининградцев спасли из горящей квартиры на улице Гайдара

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-04T10:46:11+03:00

Еще 31 человек был эвакуирован из жилого здания

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В ликвидации пожара на улице Гайдара в Калининграде в воскресенье 3 февраля принимали участие 15 человек.

В десятиэтажном доме на 8 этаже в 4-комнатной квартире горели комната и балкон. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, из многоэтажки эвакуировали 31 жильца. Двое калининградцев были спасены из горящей квартиры.

Причину пожара выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU