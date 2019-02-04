Двух калининградцев спасли из горящей квартиры на улице Гайдара
Еще 31 человек был эвакуирован из жилого здания
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В ликвидации пожара на улице Гайдара в Калининграде в воскресенье 3 февраля принимали участие 15 человек.
В десятиэтажном доме на 8 этаже в 4-комнатной квартире горели комната и балкон. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, из многоэтажки эвакуировали 31 жильца. Двое калининградцев были спасены из горящей квартиры.
Причину пожара выясняют дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU