Калининградский теннисист выиграл международный турнир в Казани

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-04T10:30:06+03:00

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Казань впервые приняла соревнования серии ITF World Tennis Tour – турнир с призовым фондом 25 тысяч долларов собрал больше 100 участников из 15 стран мира.

Отличился на соревернваниях и представитель Калининграда. Денис Мацукевич составил дуэт с Михаилом Фуфыгиным из Самары и победил во всех четырех сыгранных матчах парного турнира.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята в финале уверенно переиграли Хумаюна Султанова из Узбекистана и соотечественника Александра Василенко.

Интересно, что эта победа стала для калининградца юбилейной в карьере — тридцатый титул в парном разряде.

Теперь Денис выступит на кубке России в Альметьевске.

Денис Мацукевич – многократный чемпион России, победитель множества заграничных кубков. Он – представитель регионального центра спортивной подготовки сборных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU