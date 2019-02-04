В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили свет и воду

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-04T11:03:41+03:00

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В Калининграде до 13.30 часов отключат от энергоснабжения дома на пр-т Ленинский 68-86, ул. Багратиона 114-126, ул. Серпуховская 32-42. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Второй участок - ул. Серпуховская 30, 30а, 31-41, пр-т Ленинский 68-74, 84-86 будет отключен от электричества с 13.30 до 18.00.

Из-за отключения электроэнергии на насосной станции ненадолго отключат от водоснабжения дома по ул. Черниговская 33а, 33б – с 10.00 до 13.00.

На ул. Печатная 45 воду перекроют до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU