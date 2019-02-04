СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-04T11:51:18+03:00

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В Калининграде женщина погибла от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба «Калининградгазификации».

Трагедия произошла в одной из квартир по ул. П.Морозова.

Прибывшая на место бригада обнаружила, что тяга в дымоходе от газовой колонки и вентканалах кухни и ванной комнаты отсутствовала, теплообменник был забит сажей, а дымоход завален строительным мусором.

- По результату обследования специалистами было выявлено наличие периодической тяги в дымовом канале помещения квартиры, вентиляционный канал был зашит строительными конструкциями, - сообщили в компании.

По факту отравления в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU