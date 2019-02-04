2019-02-04T11:53:53+03:00
Общество

Мэрия: На уборку тротуаров в Калининграде вышли 422 дворника

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Ночью в Калинниграде на очистке улиц, противогололедной обработке дорог и тротуаров работали 28 машин, в понедельник днем их количество увеличено до 46. На уборку пешеходных дорожек областного центра вышли 422 дворника, сообщает пресс-служба мэрии.

- В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, - заявили в мэрии.

За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовали около 105 тонн пескосоляной смеси, более 8 тонн технической соли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три дня калининградцы привезли в приют для диких животных 500 кг кормов
Мэров Советска и Светлого исключили из политсовета «Единой России»
В Черняховске пьяный водитель-пенсионер перевозил ребенка
В Советске хотят раскрасить три многоэтажки в цвета российского флага
В Калининградской области задерживается монтаж 51 лифта в многоэтажках
В Калининграде половина родителей будущих первоклассников не доверяют системе «Госуслуги»
В 2018 году 13,5 тысяч домов и квартир в Калининградской области отключили от электричества за долги
В мэрии рассказали, почему по Калининграду не ходит трамвай «Pesa»
ЧП на железной дороге: Под Калининградом на путях найдена девочка-подросток
В Калининграде появится первый электрический автобус «Volgabus»
Передвижные комплексы «Безопасного города» за год зафиксировали 430 тыс. нарушений ПДД
Попавший в ДТП калининградец засудил страховую компанию, не выплатившую ему возмещение
Мозаика на фасаде «Кениг-Авто» в Калининграде почти полностью снесена
На улице Невского случилось ДТП с участием четырех автомобилей
Военную группировку в Калининградской области усилили истребительным авиаполком
В Калининграде на остановках общественного транспорта появятся электронные табло
В «Безопасном городе» рассказали, по какому принципу расставляют передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
Калининградская «Балтика» прокомментировала запрет на регистрацию новых футболистов
В Калининграде сократили первого заместителя мэра Светлану Мухомор
В Калининграде двое таксистов-частников обворовывали пьяных пассажиров
Жителю Черняховска по вине врачей ампутировали часть ноги