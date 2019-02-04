Мэрия: На уборку тротуаров в Калининграде вышли 422 дворника

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-04T11:53:53+03:00

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Ночью в Калинниграде на очистке улиц, противогололедной обработке дорог и тротуаров работали 28 машин, в понедельник днем их количество увеличено до 46. На уборку пешеходных дорожек областного центра вышли 422 дворника, сообщает пресс-служба мэрии.

- В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, - заявили в мэрии.

За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовали около 105 тонн пескосоляной смеси, более 8 тонн технической соли.

ИСТОЧНИК KP.RU