Мэрия: На уборку тротуаров в Калининграде вышли 422 дворника
.Фото: мэрия Калининграда
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Ночью в Калинниграде на очистке улиц, противогололедной обработке дорог и тротуаров работали 28 машин, в понедельник днем их количество увеличено до 46. На уборку пешеходных дорожек областного центра вышли 422 дворника, сообщает пресс-служба мэрии.
- В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, - заявили в мэрии.
За минувшие сутки на противогололедную обработку израсходовали около 105 тонн пескосоляной смеси, более 8 тонн технической соли.
ИСТОЧНИК KP.RU