В Калининграде десять обманутых дольщиков получили квартиры

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-04T11:58:36+03:00

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В Калининграде десять обманутых дольщиков получили ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане много лет назад купили квартиры в ООО «Калининграджилстрой» и ООО «Трест № 1», но в срок жилье так и не получили. Новые квартиры им выделили в доме №172 на улице Дзержинского. Всего в этом доме квартиры получат 24 обманутых дольщика.

В мэрии Калининграда заявили, что до конца 2020 года совместно с правительством области будут решены все вопросы с калининградцами, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU